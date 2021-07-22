Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Rize'de etkili olan sağanak ve heyelan sonrası çok sayıda vatandaş hayatını kaybetmiş, büyük maddi hasar meydana gelmişti. Rize genelinde devam eden sağanaklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

DERELER TAŞTI, YAMAÇLARDA KOPMALAR OLDU

Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu.

Ardeşen'e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yağış nedeniyle yükseldi, Fındıklı'dan geçen Arılı Deresi ise taştı. Bu nedenle tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu.

İlçelerde ulaşımı sağlayan bazı yollar da derelerin taşması sonucu trafiğe kapandı.

METEOROLOJİ'DEN DOĞU KARADENİZ'E SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren bölgede görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği vurgulandı.

Kuvvetli yağışların aralıklı ve yerel olarak yarın sabah saatlerine kadar etkili olmasının beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KAYBOLAN 2 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

14 Temmuz günü kentte etkili olan yağışa bağlı olarak meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle kaybolan merkeze bağlı Muradiye beldesinden Batuhan Delihasan (38) ile Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyünden Hasan Arıcı'nın (62) bulunması için başlatılan çalışmalar 8'inci gününde de sürdürülüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde şiddetli yağışa bağlı sel ve heyelanlarda kaybolan 8 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları ise 2 noktada, 119'u dalgıç olmak üzere toplam 328 kurtarma personeli ve 54 araçla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rize afet bölgesi ilan edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da yaptığı açılış konuşmasında, Rize'de sel ve heyelan altında kalan bölgelerin afet bölgesi ilan edileceğini duyurdu.

Rize'de heyelan böyle geldi! Son anda kurtuldular Rize'de geçtiğimiz Çarşamba günü meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelana dair yeni görüntüler ortaya çıktı.