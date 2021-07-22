Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Esenler Fatih Mahallesi 245. Sokak’ta 5 katlı bir binanın 1. katındaki evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. İçeriye giren itfaiye ekipleri Z.U. (20) isimli kızı ölü olarak, babası H.U.'yu (40) da bilekleri kesilmiş şekilde buldu. Dumandan da etkilenen yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YANGININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

H.U.'nun eşi ve küçük çocuğu sabah saatlerinde bayram ziyaretine gitmek için evden çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet geçiren H.U., o sırada evde bulunan kızı Z.U.'yu boğarak öldürdü. Evi yakmak isteyen H.U.'nun bileklerini de keserek intihara kalkıştığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan adam hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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