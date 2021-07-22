Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da yurdun dört bir yanından ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Adana'nın Seyhan ilçesinde çekilen ve sosyal medyaya yüklenen görüntüde, kurbanlık keçinin 2 katlı müstakil evin çatısına çıktığı ve dengesini kaybedip düştüğü görüldü. Keçinin düştükten hemen sonra ise kaçmaya çalışması dikkat çekti.

Bu sırada aşağıda bekleyen bir vatandaş kaçan keçiyi yakaladı. Bu anlar saniye saniye kaydedildi.

Mide bulandıran görüntü! Kurbanlık atıklarını akarsuya attı Kahramanmaraş'ta bir şahıs, kesilen kurbanlıklardan arta kalanları akarsuya bıraktı.

Aldığı kurbanlık koyunu böyle taşıdı Elazığ’da bir vatandaş aldığı kurbanlık koyunu otomobilinin bagajında taşıdı. Görenleri hayrete düşüren o anlar cep telefonu ile görüntülendi.