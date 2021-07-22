Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan Şile'de, denize giren 3 kişi dalgalara kapılarak kayboldu. Olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ayazma Plajı’nda kaybolan 3 kişiden 1’nin cansız bedenine ulaşıldı. Suriyeli olduğu öğrenilen kişi morga kaldırılırken, 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Öte yandan, havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içerisinde denize girmek yasaklandı.

SARIYER SAHİLLERİNDE DENETİM: DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

İstanbul Sarıyer Gümüşdere Plajı'nda da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Tehlikeli akıntıları ve dalgalı suyu nedeniyle çok sık boğulma vakalarının yaşandığı Sarıyer Gümüşdere’de atlı jandarma ekibi sahil şeridi boyunca denetim yaparken, cankurtaranlar da yaptıkları anonslarla vatandaşlara denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu söyledi.

Sahil hattı boyunca plajın etrafına şerit çekilirken, vatandaşlar ise deniz kenarından uzaklaştırıldı.

Plajın Cankurtaranı Samet Alpaslan, "Bugün rüzgar oldukça sert, 30 kilometreleri kadar buluyor. Pazar gününe kadar hava böyle devam edecek. O yüzden denize insanlarımızı sokamıyoruz. İnsanlarımızdan emniyet bekliyoruz, havalar güzel olunca zaten hiçbir risk yok" dedi.

Bayram tatilini İstanbul'da geçirenler Şile'ye akın etti Kurban Bayramı tatilini İstanbul’da geçiren vatandaşların tercihi Şile oldu. Sıcak yaz günlerinde serinlemek için Şile'ye koşan tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.