Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından haftalık vaka sayıları paylaşıldı. Tabloda Muğla'daki vakaların bir önceki haftaya göre yüzde 100 artış göstermesi dikkat çekti. Bu durum bayram tatili dolayısı ile diğer illerden gelen yerli turistlerin sayısı ile bağdaştırıldı. Bir önceki hafta 16,69 olan Muğla'nın haftalık vaka sayısı, 10-16 Temmuz tarihleri arasında 33,44'e yükseldi.



1 MİLYON OLAN NUFÜS 6 MİLYONA ÇIKTI

Yerleşik nüfusu 1 milyon olan Muğla’da bir hafta önce Türkiye’nin dört bir yanından gelen tatilciler ile birlikte nüfusu 6 milyona çıktı. Artan nüfusa paralel olarak vaka sayıları da arttı. Muğla’nın nüfusu yüzde 500 artarken, koronavirüs vaka sayıları da yüzde 100 artış gösterdi.



Türkiye’de aşılamada ilk maviye dönen Muğla’da ilk doz aşılama oranı yüzde 84,5’lere ulaştı. Muğla’da 1’inci doz aşı olanların sayısı 675 bin 500’e, ikinci doz aşı olanların sayısı 428 bin olarak gerçekleşti. Üçüncü doz aşı olanların sayısı ise 103 bin kişiye ulaştı.



Yerli turist akını: Kuyruğun bir ucu Aydın’da, bir ucu Muğla’da Yerli turistin Kurban Bayramı tatili erken başladı. En fazla tercih edilen ve her yıl milyonlarca yerli turisti ağırlayan Muğla’ya, Türkiye’nin dört bir köşesinden araçlarla adeta akın edildi.



Covid-19'da delta etkisi: Vakalar 10 günde 2 kat arttı Türkiye'de son verilere göre, 10 Temmuz'dan bu yana Covid-19 testi yapılan her 100 kişiden 2,4'ü pozitif çıkarken bu oranın, dün itibarıyla yüzde 4,4'e yükseldiği görüldü.

