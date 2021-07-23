Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Türkiye'nin değişik illerinden milyonlarca tatilci, Muğla'nın turistik bölgelerine akın etti. Bazı tatilcilerin trafik yoğunluluğa kalmamak için dönüş yoluna erken çıkmasıyla Ula-Kızılağaç ve Fethiye-Gökova-Marmaris yol ayrımında beş kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu.

Muğla’nın Datça, Marmaris, Seydikemer, Fethiye, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz gibi turistik ilçelerinin geçiş noktası Gökova Kavşağı ile Göcek Tüneli’nde oluşan yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı. Trafik ekipleri ise oluşan araç yoğunluğu dolayısıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ikazlarda bulunurken, Ula-Kızılağaç Kavşağı’nda manuel olarak araçların geçişini sağlamaya devam ediyor.

PAZAR AKŞAMINA KADAR DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Tatilcilerin oluşturduğu araç ve trafik yoğunluğunun Pazar akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Tatilcilerin akın ettiği Akdeniz'de vaka sayıları arttı Türkiye'nin en gözde tatil beldelerine sahip olan Akdeniz'de koronavirüs vaka sayıları 1 ayda yaklaşık 3 kat arttı.

Tatilciler erken dönüşe geçti, trafik yoğun Kurban Bayramı'nın üçüncü günü erken dönüşe geçen tatilciler, 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşak Kırıkkale'de, trafik yoğunluğuna neden oldu.

Bayram tatilini İstanbul'da geçirenler Şile'ye akın etti Kurban Bayramı tatilini İstanbul’da geçiren vatandaşların tercihi Şile oldu. Sıcak yaz günlerinde serinlemek için Şile'ye koşan tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.