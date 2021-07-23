Kaza, merkez Yenişehir ilçesi 34. Cadde üzerinde meydana geldi. Halil Çapar (44) yönetimindeki özel bir üniversiteye ait pikap kontrolden çıktı. Araç, Mersin Stadyumu karşısında bulunan köprünün bariyerlerini kırıp yaklaşık 20 metre yükseklikten narenciye bahçesine düştü. Araçta bulunan sürücü ile 22 yaşındaki kızı Dilek Çapar hayatını kaybederken eşi Fatma Çapar (46) ağır yaralandı. Polis olay yerini kordonla çevirdi.
20 METREDEN AŞAĞI UÇTU
Hayatını kaybeden baba ile kızının cansız bedenleri, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 3'ü çocuk 4 yaralı Kocaeli’nin Körfez ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin orta refüjdeki bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Anne ve oğlunu kaza ayırdı Antalya’da servis minibüsünün motosiklete çarptığı trafik kazasında bir kadın hayatını kaybederken oğlu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.