Ankara’dan İstanbul istikametine giden Mehmet Ali Işık idaresindeki tır, Ersin Ç. idaresindeki otomobile yandan sürttü. Şoför direksiyon hâkimiyetini kaybedince ahşap yüklü tır devrildi. Ardından yolun bir kısmı trafiğe kapandı. Tır şoförü hafif yaralanırken bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bu esnada, tatilden dönenler sebebiyle TEM'de oluşan araç yoğunluğu daha da arttı. Kaza yüzünden kilometrelerce araç konvoyu oluştu. Trafik tek şeritten verilirken sürücüler Gölyaka turnikelerden D-100 kara yolu istikametine yönlendiriliyor. Tırın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
Bayramın ikinci günü TEM Otoyolu'nda tatilci kuyruğu Bayramın ikinci günü tatil için yola çıkanlar TEM Otoyolu'nu kilitledi. Oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
TEM Otoyolu'nda tır kazası! Yol trafiğe kapandı TEM Otoyolu Samandıra Mevkii Ankara İstikametinde demir yüklü TIR devrildi. Yol tamamen trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Tatilcilere kötü sürpriz: Kaza oldu, TEM kapandı
TEM Otoyolu Düzce Gümüşova rampaları mevkiinde tır devrildi. Yol tek şeride düştü, İstanbul istikameti kilitlendi.
Ankara’dan İstanbul istikametine giden Mehmet Ali Işık idaresindeki tır, Ersin Ç. idaresindeki otomobile yandan sürttü. Şoför direksiyon hâkimiyetini kaybedince ahşap yüklü tır devrildi. Ardından yolun bir kısmı trafiğe kapandı. Tır şoförü hafif yaralanırken bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bu esnada, tatilden dönenler sebebiyle TEM'de oluşan araç yoğunluğu daha da arttı. Kaza yüzünden kilometrelerce araç konvoyu oluştu. Trafik tek şeritten verilirken sürücüler Gölyaka turnikelerden D-100 kara yolu istikametine yönlendiriliyor. Tırın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
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