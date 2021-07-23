Şemdinli ilçesinin Boğazköy’ünde arkadaşlarıyla derede yüzmeye giden Yüksekova nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Diyar Uçar adlı genç, suda boğularak hayatını kaybetti.
Otopsi yapılmak üzere Uçar’ın cenazesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.
Uzmanlardan 'boğulma' uyarısı Yaz aylarında artış gösteren boğulma vakalarına yönelik uzmanlardan uyarı geldi.
9 yaşındaki çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı Muğla’nın Bodrum ilçesinde dengesini kaybederek önce beton zemine ardından yüzme havuzuna düşerek boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastaneye kaldırıldı.