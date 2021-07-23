Denizli’nin Pamukkale ilçesi Belenardıç Mahallesinde oturan Sena Eriş (17) kayıplara karıştı. Ailesi sırt çantası ile evden çıkan kızlarını her yerde aramasına rağmen bir haber alamadı. Bunun üzerine soluğu jandarmada alan endişeli aile genç kızının bulunması için yardım istedi. Sena'nın evden kaçtığı ihtimali üzerine durulurken, ekipler genç kızın bulunması için çalışma başlattı.
Kayıp kız kardeşlerden biri bulundu, diğeri aranıyor Afyonkarahisar’da 4 gün önce bir anda ortadan kaybolan iki kız kardeşten biri bulunarak devlet korumasına alındı. Kızlarından birinin bulunduğu haberini alan baba ise sevincini mutluluk gözyaşı dökerek gösterdi.
Kayıp kız yorganın içinden çıktı Trabzon’da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç kız, şüphelenilerek durdurulan bir araçta yorganın içerisinde bulundu.
17 yaşındaki Sena kayıplara karıştı
Pamukkale'de yanına sırt çantasını da alarak evden çıkan 17 yaşındaki Sena'dan haber alınamıyor.
Denizli’nin Pamukkale ilçesi Belenardıç Mahallesinde oturan Sena Eriş (17) kayıplara karıştı. Ailesi sırt çantası ile evden çıkan kızlarını her yerde aramasına rağmen bir haber alamadı. Bunun üzerine soluğu jandarmada alan endişeli aile genç kızının bulunması için yardım istedi. Sena'nın evden kaçtığı ihtimali üzerine durulurken, ekipler genç kızın bulunması için çalışma başlattı.
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