Fethiye'ye tatile gelen Fatma A. (31) ve Türkay G. (34), Faralya Mahallesi Kabak Koyu'nda yürüyüşe çıktı. Ormanlık alanda kaybolan ikili çareyi yardım talebinde bulnarak buldu.
4 SAATLİK ARAMA SONUCU BULUNDULAR
Bölgeye Ölüdeniz'de konuşlu JAK ekibi sevk edildi. Yaklaşık 4 saatlik aramanın ardından iki kişiye ulaşıldı. İlçeye getirilen ikilinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Fethiye'nin nüfusu 1 milyonu aştı Muğla'nın turistik ilçesi Fethiye'nin Kurban Bayramı tatili süreciyle nüfusunun 1 milyonu aştığı bildirildi.
17 yaşındaki Sena kayıplara karıştı Pamukkale'de yanına sırt çantasını da alarak evden çıkan 17 yaşındaki Sena'dan haber alınamıyor.