Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, Covid-19 pozitif vaka artışının önüne geçmek için çalışmalar sürdürülüyor. Edinilen bilgiye göre, Zöhre Saygısız, korona virüs (Covid-19) PCR test sonucu pozitif olmasına rağmen temaslı eşi Emre Saygısız ve çocuklarıyla birlikte cenazeye katıldı. İhbar üzerine harekete geçen salgın ve polis ekipleri, Güzeltepe Mahallesi'nde 548. Sokakta ikamet Saygısız çiftinin evine gitti. Emre ve Zöhre Saygısız çifti, evde bulunmayınca iletişime geçildi. Daha sonra eve gelen çift, annesinin cenazesine katılmak için dışarı çıktıklarını iddia etti.

PARA CEZA UYGULANDI

Karantinada olması gerekirken cenazeye giderek toplum sağlığını tehlikeye atmak ve kural ihlalinden 4 bin 50'şer lira idari para cezası uygulandı. Karı-koca ve iki çocuğu öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Tatile giden ailede Delta Plus saptandı 37 kişi karantinaya alındı Sinop'a tatile giden ailede, Delta Plus virüsüne rastlanılması sonucunda 37 kişi karantinaya alındı.

Zonguldak'ta Delta varyantı olan 50 kişi karantinaya alındı Haber Zonguldak'ın Alaplı ilçesinden geldi, düğüne katılan Delta varyantılı kişiyle temaslı oldukları öğrenilen 50 kişi karantinaya alındı.