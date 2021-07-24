Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turistik ilçelerin geçiş noktası konumunda bulunan Gökova Kavşağı’nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. 43 ilin geçiş güzergâhındaki kilit kavşak Kırıkkale de âdeta kilitlendi. Şehirlerarası yollar on binlerce araçla doldu taştı. Trafik polisleri, şehir içi trafiğini aratmayan yollarda sürücüleri elleriyle yönlendirmeye çalıştı. Bunun yanı sıra feribotlarda da yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, feribotlara binebilmek için saatlerce araç kuyruğunda bekledi. Otogarlar ve havalimanlarında da benzer görüntüler yaşandı. Tatilcilerin oluşturduğu yoğunluğunun yarın akşama kadar devam etmesi bekleniyor.

Tatilciler erken dönüşe geçti, trafik yoğun Kurban Bayramı'nın üçüncü günü erken dönüşe geçen tatilciler, 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşak Kırıkkale'de, trafik yoğunluğuna neden oldu.