Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKARA

Rize ve Artvin'de peş peşe yaşanan sel sonrası bu gibi afetlerde ne gibi tedbirler alınması gerektiği yeniden gündeme geldi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır, bu tür tabii olayların daha da artacağını söyledi. Çukurçayır "Karadeniz'de, daha önceki yağışlar ile birlikte toprak doygunluğu arttı. Bundan dolayı yağışların çok büyük bir kısmı akışa geçiyor. Çarpık yapılaşma, uygun olmayan yeraltı sistemleri ve derelerin denizle olan bağlantısın kesilmesi de etkili oluyor. Artan nüfus ile enerjiye olan talep, karasal ve deniz ekosistemini bozdu. Küresel ısınmayla beraber şiddetli hava olaylarında bir artış göreceğiz.

İMAR PLANINA DİKKAT

Afetlerin etkilerinin en az indirilmesi erken uyarı sistemleriyle mümkün. İmar planları hazırlarken dere yataklarının bilinen yükselme çizgilerinin olduğu alanlara yapılaşma izni verilmemeli. Karadeniz'de arazi yok ama bundan 'hayatınızı tehlikeye atın' anlamı çıkarılmamalı. Dere yataklarına ve taşkın alanlarına ev, hastane, iş yeri yapılmamalı, afetten kurtulmanın en basit yöntem bu” diye konuştu. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Onur Şen de "Doğu Karadeniz'de sel riski devam ediyor. Afete dönüşmesinde insanların payı çok fazla… Kırsal alanda yerleşim olmasa, sel yaşanmazdı. Avrupa'da da yoğun yağış ve afetler meydana geliyor. Bu sene bu şekilde devam edecek. Ağustos ve eylülde bu tür yağışları bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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