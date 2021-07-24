Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya'nın Yunak ilçesinde meydana gelen olayda, Abdil D.'ye ait hayvanlara çobanlık yapan yabancı uyruklu 40 yaşındaki Ayberk isimli çoban, aynı mahallede Halil H.U.'ya ait hayvanlara çobanlık yapan yabancı uyruklu Osmani G.'yi (40) kendisini darp ettiği iddiasıyla ruhsatsız av tüfeğiyle vurdu. Ağır yaralanan Osmani G., kaldırıldığı Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından şüpheli Ayberk isimli çoban, gözaltına alınarak Yunak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayda kullanılan ve Abdil D.'ye ait olduğu tespit edilen av tüfeğine el konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Dut ağacı kavgası kuzen katili yaptı Osmaniye'de kuzenler arasında iki tarla arasında dut ağacı dallarının sınırı geçtiği gerekçesiyle çıkan kavgada, şahıslardan biri bıçaklanarak öldürüldü.

Piknikçilerin kavgası ölümle bitti Elazığ’da meydana gelen olayda aynı bölgede piknik yapanlar arasında çıkan kavga 1 kişinin ölümü ile son buldu.