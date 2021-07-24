Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'un Çarşamba ilçesininde bayramın birinci günü kendi kurbanını kesen 61 yaşındaki Bilal Baylan, komşusuna yardıma gitti. Bu sırada kurbanlık boğa, kesim için hazırlanırken bağlı olduğu traktörün arkasında aniden ürkerek etrafta koşturmaya başladı. Boğanın ipini tutanlar zaptetmeye çalışsa da fayda etmedi.

BOYNUZ DARBESİ İLE YERE DÜŞÜRDÜ

Sağa sola saldıran boğa, bu sırada yardım için gelen Bilal Baylan'a boynuz darbesi vurup yere düşürdü ve yere düşerken da arka ayaklarını ile yaşlı adama çarpıp yere savurdu. Yaralanan yaşlı adam ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun'daki Gazi Devlet Hastanesine sevk edilen 1 çocuk babası Bilal Baylan, bugün hayatını kaybetti.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kurbanlık boğanın Bilal Baylan'a saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kurbanlığın peşinde kaybolan ve ölüsü bulunan öğrencinin ölümünde ilk detaylar Ankara’nın Pursaklar ilçesinde bayramın birinci günü kaçan kurbanlığını bulmaya gidip bir daha haber alınamayan tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker, ölü olarak bulunmuştu. Eker'in ölümü ile ilgili ilk detaylara göre bedeninde darp izi bulunmadığı ortaya çıktı.

Akılalmaz olay! Kurbanlık keçi çatıdan düştü Adana'da kurbanlık keçi, kaçtığı çatıdan düştü. Talihsiz keçinin düşme ve aşağıda bekleyen vatandaş tarafından yakalanma anı kameralara yansıdı.