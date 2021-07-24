Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay Konya'da meydana geldi. 72 yaşındaki adam etten kıyma yapma için, kıyma makinesini çıkardı. Makinadaki arızadan habersiz olan talihsiz adam kurmaya çalışmasıyla birlikte akıma kapılarak feci şekilde canından oldu.

EŞİNİ KURTARMAK İSTERKEN KENDİ DE AKIMA KAPILDI

Olay, 14.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Kalemli Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 72 yaşındaki Mustafa Küçükgök evinde et çekmek için et çekme makinasını kurmak istediği sırada elektrik akımına kapıldı. Mustafa Küçükgök’ün elektrik akımına kapıldığını fark eden Hatice Küçükgök, eşini kurtarmak için çekti ancak kendisi de kısa süreli akıma kapıldı.

TÜM MÜDEHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bu sırada Mustafa Küçükgök'ü akımdan kurtaran eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Mustafa Küçükgök ve eşi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mustafa Küçükgök, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hatice Küçükgök'ün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çocuk havuzunu temizleyen işçi akıma kapılarak öldü Antalya'nın Kemer ilçesinde işlettiği pansiyonun çocuk havuzunu temizlerken elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti.

Aynı yüksek gerilim hattına tırmandı, akıma kapılarak öldü Denizli’de yüksek gerilim hattına çıkan ve polis ekiplerinin ikna edeceği sırada elektrik akımına kapılan şahıs hastanede hayatını kaybetti. Daha önce de yüksek gerilim direğine yarı çıplak halde çıkan şahıs, polisin çalışmaları sonucu ikna edilmişti.