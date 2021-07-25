Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Yıldız’da bulunan Hamidiye Çeşmesi’nde restorasyon çalışması sonunda orijinalinde bulunan II. Abdülhamid Han’ın tuğrasını yenilenmedi. Sultan 2’inci Abdülhamid’in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu “Bunun adı ecdadımıza ve tarihimize düşmanlıktır” dedi. İBB Kültür Varlıkları Koruma Daire Başkanlığı, Hamidiye Çeşmesi restorasyonunu tamamladı. 1902 yılında Sultan 2’nci Abdülhamid Han tarafından Hamidiye su kaynağı üzerindeki güzergâhta yaptırılan çeşme 2013 yılında vandallar tarafından tahrip edildi. Çeşme üzerinde bulunan Abdülhamid Han tuğrası da vandallar tarafından kazındı. Kültür Varlıklarını Koruma Daire Başkanlığı çeşmenin restorasyon çalışmalarını temmuz ayının başında tamamladı. Restorasyon çalışmaları tamamlandığında ise ortaya şok eden görüntüler çıktı. Çeşmenin üst kısmında Osmanlıca Hamidiye Çeşmesi yazıyor, ancak orta kısmında üst tarafında bulunan II. Abdülhamid Han’ın tuğrasının yenilenmediği görüldü. Aslına uygun olarak düzenlenmeyen restorasyon çalışması tepki topladı.

BUNUN ADI VANDALLIKTIR

Sultan 2’nci Abdülhamid’in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu “İBB Kültür Varlıkları Koruma Daire Başkanlığı’nın, Beşiktaş Yıldız’da bulunan dedem Sultan Abdülhamid Han Hazretlerinin 1902 yılında yaptırmış olduğu Hamidiye Çeşmesi’nin üzerinde bulunan tuğrasını restorasyon bahanesiyle kazıttığı ortaya çıktı. Bunun adı barbarlıktır, bunun adı vandallıktır, bunun adı ecdadımıza ve tarihimize düşmanlıktır. Yetkililerden bunun hesabının kanun nezaretinde ağır bir şekilde sorulmasını kamuoyu ve Osmanoğlu Ailesi adına talep ediyorum. Sizin gücünüz ancak taşlardan dedemin tuğrasını silmeye yeter, bu necip milletin yüreğinden dedemin sevgisini silmeye asla ve kata yetmez” şeklinde yazılı açıklamada bulundu.