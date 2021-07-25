Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde madem çıkarma makinelerinin kablolarının çalındığı fark eden iş adamı, durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu yakalanan hırsız, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şahıs, hırsızlık yaptığı esnada unuttuğu cep telefonunu geri istedi. İş adamı Hüseyin Kalan, kendisini 20 bin liralık zarara uğratan hırsızın telefonunu istemek için gelmesine isyan etti. Hırsıza unuttuğu telefonunu vermeyen Kalan, kendisini zarara uğratan hırsızın ceza almasını istiyor.

"TELEFONU İSTEMEYE GELMESİ ZORUMUZA GİTTİ"

İş adamı Kalan, hırsızın telefonunu istemek için gelmesinin zoruna gittiğini belirterek, "Hırsızlar kablo namına hiçbir şey bırakmadılar. Ama bu arada da telefonlarını unutmuşlar. Savcılığın serbest bırakması sonucu telefonu bizden istemeye gelmesi zorumuza gitti" şeklinde konuştu.

Hırsızlar tarafından 20 bin liralık zarara uğratıldığını ve hırsızın içerisinde önemli şeyler olduğunu söyleyerek telefonunu istediğini belirten Kalan, "Zararım 20 bin lira civarında. Kablolarımızın tamamını çalmış. Emniyet ve savcılık serbest bıraktı. Arkasından da kendisi gelip telefonunu unuttuğunu söyleyerek, "İçerisinde önemli şeylerim var, benim telefonumu verin" dedi. Tabi vermedik. Garipsedik biz bunu. Çok zorumuza gitti. Telefonu burada. Savcılığa başvurmasını, başvurduktan sonra da savcılığın bizden bu telefonu 'hırsızlık mahallinde unutulmuş telefondur' diye gelip, talep etmesini bekliyoruz. Ama bir gün de olsa bu adama ceza verilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

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