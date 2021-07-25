Atatürk Orman Çiftliği arazisinde bulunan hatıra ormanı üzerinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Arazi üzerindeki 5 hektarlık otluk alanda etkili olan yangına, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri havadan müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kundaklama şüphesiyle akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.
Polis, yangının çıktığı otoyolun yanındaki alanda yoğun güvenlik önlemi aldı. Bölgeden çıkan duman nedeniyle aksayan ulaşımın düzenli işlemesi için trafik ekiplerince sürücülere kontrollü geçiş sağlandı.
İzmarit yangını 18 dönümlük araziyi küle çevirdi İzmir'in Dikili ilçesinde hayvan damlarının da bulunduğu makilik alanda çıkan yangın ekiplerin çalışmasının ardından kontrol altına alındı. İzmaritten çıktığı öne sürülen yangında yaklaşık 18 dönüm arazi kül oldu.
Avşa Adası'nda yangın! Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.