Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük tatilin son gününde de milyonlarca vatandaş geri dönüş için yollara akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle Samsun-Ankara ve Kayseri-Kırıkkale kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar tampon tampona ilerleyebildi.

Bölgedeki denetimlere katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, bayram süresince trafikte yapılan denetimlerle ilgili bilgi vererek 120 bin 372 tim ile 226 bin 586 personelin sahada görev yaptığını söyledi.

OTOBÜSLERDE SİVİL DENETİM

Bayram süresince sivil denetimlerin de yapıldığını ifade eden Erdil, büyük şehirlerden özellikle Anadolu’daki çeşitli illere giden otobüs taşımacılığında da sivil denetimlerin yapıldığını ve 690 sivil memurun 360 otobüste denetim yaptığını belirtti.

Bayram süresince 15 helikopter ve 76 drone ile yaklaşık 1500 saat uçuş yapılarak havadan da denetimlerin yapıldığını kaydeden Erdil, "Bu bayramda özellikle 24-26 Temmuz arasında bayram da dâhil ilk günler trafik kazaları bizi ürküttü. Bayram süresince özellikle normalleşme sürecinin hareketliliği, bayram hareketliliği ve yoğun bir sıcaklık olması nedeniyle vatandaşlarımızın kırsala, turizm bölgelerine ve memleketlerine yönelik hareketlilik yaşandı. Hem insan trafiğinin hem de araç trafiğinin yüzde 30 civarında arttığını öngörüyoruz bu bayram süresince" dedi.

Erdil, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında önemli bir artışın olmadığını da sözlerine ekledi.

Dönüş trafiği başladı! Araç kuyruğu 15 kilometreyi buldu Memleketlerinden ve tatil yerlerinden dönen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Geri dönüş başladı, trafik durma noktasına geldi Kurban Bayramı’nın son gününde vatandaşlar geri dönüşlere başlarken TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yoğunluk yaşandı.