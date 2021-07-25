Akkuş ilçesine bağlı Kargı Mahallesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Olay alevlenince silahlar çekildi. Kurşunların hedefi olan Şahin Duman ve oğulları Ömer, Sezer, Şakir ile torunu Emirhan Duman yaralandı. Yapılan ihbar sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Şahin Duman olay yerinde, oğlu Ömer Duman da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sezer, Şakir ve Emirhan Duman ise Tokat'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kavgaya karışan iki kişiyi gözaltına aldı.
Anne, baba ve kardeşine kurşun yağdırdı Şanlıurfa'da bir şahıs, tartışma yaşadığı anne, baba ve kardeşini silahla yaraladı.
Tartıştığı kardeşlerini öldüren ağabey kaçtı Düzce'de meydana gelen feci olayda ailevi meseleler yüzünden tartıştığı 2 kardeşini birden öldüren ağabey daha sonra kayıplara karıştı.
Boşanmak üzere olduğu karısının kardeşini vurdu Karaman'da meydana gelen olayda eşiyle boşanma aşamasında olduğu iddia edilen bir kişi kayınbiraderini kurşunladı.
Bir aileyi kurşuna dizdiler: Ölü ve yaralılar var
Ordu'da çıkan kavga kanlı bitti. Silahların patladığı olayda aynı aileden 5 kişi vuruldu.
Akkuş ilçesine bağlı Kargı Mahallesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Olay alevlenince silahlar çekildi. Kurşunların hedefi olan Şahin Duman ve oğulları Ömer, Sezer, Şakir ile torunu Emirhan Duman yaralandı. Yapılan ihbar sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Şahin Duman olay yerinde, oğlu Ömer Duman da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sezer, Şakir ve Emirhan Duman ise Tokat'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kavgaya karışan iki kişiyi gözaltına aldı.
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