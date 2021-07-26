Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Bu durum kadınların pandemideki makyaj alışkanlıklarını da tekrar bozdu. Ofiste çalışmaya dönen kadınlar tekrar kendilerini ruj stantlarının önünde buldu… Hâlâ maskeli geçen bu günlerde ilk tercih mat likit rujlar olmalı. Bu rujlar kalıcılığıyla ve mat formülleriyle âdeta sür ve unut özelliğine sahipler. Maskelere bulaşmayan mat likit rujlar, yemek yenildiğinde, bir şey içildiğinde ya da denize girildiğinde de kalıcılığından ödün vermiyor.

Kadınlar ofise döndü, ruj satışları patladı Koronavirüs salgını sebebiyle insanların evlerine çekilmesi ve evden çalışmasıyla İngiltere’de ruj satışlarında büyük düşüş yaşanmıştı.