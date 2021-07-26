Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

C vitamini içeriği ile cilt dostu olan kiraz, barındırdığı zengin minerallerle de vücudun su dengesini düzenler. Kabızlığı giderir. Peki en çok vitaminin sapında olduğunu biliyor musunuz?

¥ Kiraz sapları doğal bir idrar söktürücüdür.

¥ Börek taşı oluşumunu engeller.

¥ Vücuttaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırır.

ÖDEME BİRE BİR

¥ Zayıflamaya yardımcı olur.

¥ Vücutta ödem oluşumunu azaltır.

¥ Sakinleştirici özelliği sayesinde uykuya dalmayı kolaylaştırır.

¥ Ciltte oluşan sivilce, siyah nokta ve lekelere karşı etkilidir.

¥ Kabızlıkla mücadele eder.

İşte bu yüzden yediğiniz kirazların saplarını atmayıp kurutmanız gerekiyor. Biriktirdiğiniz kiraz saplarını güneş almayan bir yerde yaklaşık bir hafta kurumaya bırakın, sonrasında da hava geçirmeyen bir kavanozda saklayın. Kaynayan suda demleyerek tüketebilirsiniz.

Kirazda yeni sezon 'rekor ihracat' hedefiyle başladı Türkiye'nin önde gelen tarımsal ihraç ürünlerinden kirazda geçen yıl yaklaşık 224 milyon dolarla kırılan ihracat rekorunun, yeni başlayan sezonda 250 milyon dolara taşınması hedefleniyor.

'Türk kirazı' 62 ülkede ağızları tatlandırdı Türkiye'nin kiraz ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 21,7 artarak 183 milyon 835 bin dolardan 223 milyon 709 bin dolara çıktı. En çok ihracat 90 milyon 641 bin dolarla Almanya'ya yapılırken, Rusya ve Avusturya izledi.