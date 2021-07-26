Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Pandemi sürecinde neredeyse tüm yılı evde geçirmek zorunda kalan çocuklar artık gönüllerince denizde, kumsalda ve parkta oynamanın keyfini yaşıyor. Ancak tatil yaparken bazı kurallara mutlaka uymamız şart. Aksi hâlde güneş çarpmasından ishale, böcek ısırmasından isiliğe kadar pek çok problem çocukların sağlığını tehdit edebiliyor. Acıbadem Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Armağan Oğuz, çocukları tatilde bekleyen tehlikeleri ve tedbirlerini aktardı.

Sık sık su içirin

Sıcak havalarda vücut normalden fazla terleyerek sıvı kaybettiği için, çocuklara sık sık su içme alışkanlığı kazandırmak çok önemli.

Besin hijyeni önemli

Yaz aylarında ishalde artış gözleniyor. Bu nedenle çocukların içtikleri suya, yedikleri yemeklere ve el temizliklerine özen göstermek çok önemli. Pişmemiş gıdalar ishal için en tehlikeli gıdalardır. Tatilde kaynağını bilmediğiniz ve temizliğinden emin olmadığınız gıdaları çocuklarınıza yedirmeyin. Yanınıza kolay bozulmayacak gıdalar alın.

Böcek ısırıklarına tedbir alın

Çocuğunuzu böcek ısırmalarından korumak için bitkisel içerikli spreyler kullanmak ve gece için yatağının üzerine cibinlik kurmak kaşıntılı bir gün geçirmesine engel olabilir. Isıran böceği yakalayabildiyseniz bir kap içerisinde doktora gösterilmesi, tedavi sürecine katkıda bulunacaktır.

Bu saatlere dikkat!

Çocuğunuzu güneşin zararlı ışınlarından korumak şüphesiz son derece önemli. Bunun için güneş kremi kullanmaya özen gösterin. Ayrıca sıcak yaz günlerinde, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında doğrudan güneşe maruz bırakmamaya dikkat edin. Özellikle kafasını başlık ile koruyun.

Sağlık hizmeti var mı öğrenin

Tatil planı yaparken gideceğiniz yerde sağlık hizmeti sunan bir kuruluş olup olmadığını kontrol edin. Tedbiri elden bırakmayın.

Pamuklu kıyafet giydirin

Özellikle yaz sıcaklarında bebeklerde ter kanallarının tıkanması sonucu isiliğe çok sık rastlanıyor. Bu nedenle kıyafet seçiminde görsellikten ziyade yumuşak, pamuklu ve ince giysiler olmasına dikkat etmelisiniz.

Alerji ilaçlarını unutmayın

Çocuğunuzun alerjisi varsa kullandığı ilaçları yanınıza almayı unutmayın. Bebeğinize daha önceden hiç tattırmadığınız bir gıdayı, ilk defa tatilde denemekten kaçının. Çok yağlı ve çok şekerli gıdaların ishalini arttıracağını unutmayın. Emziriyorsanız, yediklerinize ve içtiklerinize dikkat etmeniz bebeğiniz için çok önemli.

Tatilde esneklik sağlayın

Rutinler, rutin günlerde kalsın! Günlük rutinlerinize uymaya çalışmak hem sizi yoracak hem de çocuğunuzu tamamen yeni ve eğlenceli bir ortama geldiği için kurallara uymak istememeye itecektir. Çatışmaya girmeyin, aksine birlikte bol bol eğlenip gülerek tatilin keyfini çıkarın.

Çocuk valizinin olmazsa olmazları

Bebekli tatile çıkmadan önce her aile bir takım kaygılar taşır. Ekstra hazırlayacağınız valizde ‘ya bir şey unutursam’ düşüncesi sizi endişelendirebilir. ‘Neler gerekir, bebeği yolculuk esnasında nasıl eğlendirebiliriz, ya hastalanırsa?’ Tüm bu tedirgin edici sorulardan kurtulmak için liste yapmak sizi rahatlatacaktır. Yaz tatilinde bebekler için gün gün kıyafet koyarken yedek giysiler de koymalısınız. Denizden çıktığında kurusuyla değiştirebilmeniz için iki çift mayo ve 50 faktör korumalı güneş başlığı da valizinizde olmalı. Sudan çıktığında kurulanmasını kolaylaştıracak müslin pançolar da epey işinizi kolaylaştıracaktır. Kaydırmaz deniz patiği ise havuz kenarında çocuğunuzun düşmesini, deniz de ise ayağına bir şey batmasını engelleyecektir.

Diğer yanınızda bulundurmanız gerekenler ise şöyle:

Güneş gözlüğü, bebek kangurusu ya da arabası, sivrisinek cibinliği, bebek bakım çantası, uzun bir süredir görmediği oyuncakları ve kitapları (yolda daha çok dikkatini çekecektir), atıştırmalıklar, kişisel bakım gereçleri (şampuan, krem, tırnak makası), ateş ölçer, ateş düşürücüler, güneş kremi, sinek kovar doğal losyon, kullandığı ilaçlar (vitamin, alerji ilacı vb.), böcek ısırıklarına karşı merhem, ince müslin örtüler.

Tatilcilerin akın ettiği Akdeniz'de vaka sayıları arttı Türkiye'nin en gözde tatil beldelerine sahip olan Akdeniz'de koronavirüs vaka sayıları 1 ayda yaklaşık 3 kat arttı.

Tatil cenneti Bozcaada’yı bu hale getirdiler Kuzey Ege’nin tatil cenneti Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde bir grup sahilde ateş yakıp, içki içti. Parti yaptıkları iddia edilen grup, şezlongları da kırıp, sahili çöp içerisinde bıraktı. Bozcaada Belediyesi o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, yaşananlara tepki gösterdi.