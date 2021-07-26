Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dokuz günlük bayram tatilini fırsat bilerek memleketlerine ve tatil beldelerinde akın eden vatandaşlar İstanbul’u boşaltmıştı. Tatilin sona ermesiyle birlikte İstanbul’a dönüşler başladı. Memleketlerinden elleri kolları kolilerle ve erzaklarla dolu olarak dönüşe geçen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

"STOĞUMUZU YAPTIK"

Aydın’dan İstanbul’a gelen bir vatandaş, “Aydın’dan geliyoruz. Yolculuk on saat sürdü. İyi geçti yolculuğumuz çok şükür. Arabalarımız güzeldi. Yollar çok kalabalıktı. Geldik sonunda. Yarım saat oldu, bekliyoruz. Aydın’dan kendi arabamız olmayınca çok bir şey getiremedim ama dolu geldik yine de. Stoğumuzu yaptık, sebzelerimizi getirdik. Bayramımız da çok güzel geçti” diye konuştu.

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor.

Kilit kavşakta 'son gün' yoğunluğu Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhındaki 'kilit kavşak'ta bayram tatilinin son gününde trafik yoğunluğu yaşandı.

Tatilciler erken dönüşe geçti, trafik yoğun Kurban Bayramı'nın üçüncü günü erken dönüşe geçen tatilciler, 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşak Kırıkkale'de, trafik yoğunluğuna neden oldu.