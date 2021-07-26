Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2021 yurt dışı vacip kurban organizasyonunu ''Kardeşinle Kurbanını Paylaş'' sloganıyla gerçekleştiren İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) hayırseverlerin vekalet yoluyla emanet ettiği kurbanları Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 40 ülke 264 bölgede gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. 12 yılın verdiği güven ve tecrübeyle hiçbir aracı kurumla çalışmadan kurbanlıkları ilk elden keserek dağıtımını tamamlayan İDDEF, çalışmalarını ülkelere giden ekipleri ve yerel görevlileriyle gerçekleştirdi.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Bu yılki kurban organizasyonumuzu ‘Kardeşinle Kurbanını Paylaş’ sloganıyla gerçekleştirip 71 bin 734 hisse kurbanı 3,5 milyon gerçek ihtiyaç sahibi kardeşimize teslim ederek yüzlerde sevinç, gönüllerde umut olduk. İslami usul ve kaidelere göre gerçekleştirdiğimiz programımızda kurban alımlarında ve kesim sonrasında veteriner kontrolünden geçirerek kardeşlerimize ikram ettik. 12 yıldır olduğu gibi yine yolumuzu gözleyen ümmet coğrafyasında kurban organizasyonumuzu güven ve titiz bir çalışma içinde yapıp, kesim ve dağıtım işlemlerini yerine getirdik. Sadece bir hisseyi değil, kilometrelerce ötede ücrada kalmış hanelerle bayram sevincini paylaştık. Çocuklara ve medreselerde eğitim gören talebelerimize bayramlık kıyafet, oyuncak, balon ve şeker dağıtarak bayram sevincini doyasıya yaşattık. Mülteci kampları ve savaş bölgelerinde de kurban çalışmamızı ön planda tutarak Suriye, Yemen, Gazze ve Arakan’daki savaş mağduru kardeşlerimizi de unutmayarak hediye ettiğimiz kurban etleriyle bir nebze de olsa savaşın yol açtığı yaraları kapatmaya ve bayramı sevinç içinde geçirmelerini sağladık” denildi.

Bağışçılara bilgilendirme mesajı iletildiği ve kesim videolarının gönderileceği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Emanetiniz emanetimiz, hassasiyetiniz hassasiyetimiz anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz Kurban programımız kapsamında her bağışçımıza kesim işleminin tamamlanmasının ardından bilgilendirme SMS’i gönderdik. Bununla birlikte bağışçılarımız www.iddef.org web sitemiz üzerinden de üye paneline giriş yapıp bağış detayını görüntüleyerek kurbanının hangi ülke ve bölgede kesildiğini öğrenebildi. Bu yıl da teknik ve fiziki şartlar nedeniyle söz vermediğimiz halde bize ulaşan kesim videolarını gönderiyoruz. Hayırseverlerimiz bizi vekil tayin ederek binlerce kilometre ötede milyonlarca yüzde sevince vesile oldu. Güven, yoğun ilgi ve anlayışları için teşekkür ederiz. Sınırları aşan kardeşliğimizin bereketini hep birlikte kuşanarak çıktığımız uzun ve yorucu yolculuklar sonucunda ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yüzündeki mutluluk her şeye değerdi. Hep birlikte dünyada iyiliği yaymak, kardeşliğin ve paylaşmanın güzelliğini yaşamak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”