Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, yarından itibaren Doğu Akdeniz'de hava sıcaklıklarının artabileceğini açıkladı. Müdürlüğün tahminine göre sıcaklıklar, hafta boyunca mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredebilir. Hava sıcaklığının Adana'da 41, Mersin'de 35, Hatay'da 38 ve Osmaniye'de 40 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, vatandaşların sıcak havaya karşı dikkatli ve tedbirli olmasını söyledi.
Sıcak havaya dikkat! Sağlıklıyı bir, hastayı bin çarpıyor Hipertansiyon, diyabet, kalp damar ve organ yetmezliği gibi kronik hastalıkları olanların güneş ve sıcaktan daha fazla etkilendiğini belirten uzmanlar, özellikle 11-16 saatleri arasında dışarıda güneş altında durulmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.
Meteorolojiden Doğu Anadolu için sıcaklık uyarısı Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Doğu Anadolu'da havanın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji o illeri uyardı: Sıcaklık 8 derece artabilir
Meteoroloji, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye için sıcaklık uyarısında bulundu. Meteoroloji, bu illerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkabileceğini söyledi.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, yarından itibaren Doğu Akdeniz'de hava sıcaklıklarının artabileceğini açıkladı. Müdürlüğün tahminine göre sıcaklıklar, hafta boyunca mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredebilir. Hava sıcaklığının Adana'da 41, Mersin'de 35, Hatay'da 38 ve Osmaniye'de 40 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, vatandaşların sıcak havaya karşı dikkatli ve tedbirli olmasını söyledi.
Etiketler : sıcak,hava durumu,haberler,adana,mersin,hatay,osmaniye,