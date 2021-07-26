Kahreden olay Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde meydana geldi. 1 yaşındaki A.F.B. kimsenin fark etmediği bir anda evlerinin balkonuna gitti, talihsiz bebek daha sonra yere düştü. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayın gerçekleştiği ikamette inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3 yaşındaki çocuk 3’ncü kattaki balkondan düştü Erzincan’da 3 yaşındaki çocuk apartmanın üçüncü katında bulunan balkondan aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun sadece kolunun kırıldığı belirlendi.
2 yaşındaki çocuk balkondan düştü Nevşehir'de 1. kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. İlk tedavisi Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan çocuk beyin cerrahi için Aksaray'a sevk edilerek tedavi altına alındı.
20 aylık bebek balkondan düştü Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, ikinci katın balkonundan düşen 20 aylık bebek yaralandı.
1 yaşındaki bebek balkondan düşerek öldü
Feci haber Malatya'dan geldi, evlerinin balkonundan düşen 1 yaşındaki bebek kaldırıldığı hastanede öldü.
Kahreden olay Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde meydana geldi. 1 yaşındaki A.F.B. kimsenin fark etmediği bir anda evlerinin balkonuna gitti, talihsiz bebek daha sonra yere düştü. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayın gerçekleştiği ikamette inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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