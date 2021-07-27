Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Beylerderesi Baraj göleti mevkiinde bir barakanın önünde ağaçlar arasında hareketsiz halde yerde yatan bir kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. 65 yaşlarında Selver Dilsiz'e ait olduğu tespit edilen ceset, Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

15 YILDIR YALNIZ YAŞIYOR

Eşinden uzun bir süre önce ayrılan ve tek çocuk babası olan Dilsiz'in yaklaşık 15 yıldır bölgede yalnız yaşadığı öğrenildi.

Viyadükte ceset bulundu İzmir'de gece vakti işe gitmek üzere evden çıkan ve bir daha haber alınamayan şahsın, viyadük altında ölü olarak bulunmasının ardından bir kişi gözaltına alındı.

Define aramak için kazdığı çukurda 9 gün sonra cesedi bulundu Elazığ’da define aramak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan adamın 9 gün sonra kazdığı çukurda cansız bedeni bulundu.