Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk kaza, ilçeye bağlı Kandahar Mahallesi’nde meydana geldi. Muradiye-Çaldıran karayolunda seyreden Ş.D. yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı yol ortasındaki bariyere çarptı.

OTOMOBİLE SIKIŞTILAR

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Ş.D. (70) ile yanında bulunan R.D. (72) sıkıştıkları yerden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

KAMYONET ARKADAN ÇARPTI

Kazayı görerek yavaşlayan otomobile ise kamyonet arkadan çarptı. Otomobilde bulunan B.D. (22) ve R.A. (49) da yaralandı.

Ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan 4 yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Van’a sevk edildi.

Kaza sonrası tır alev aldı, sürücü hayatını kaybetti İzmir’in Selçuk ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildikten sonra alev aldı. Patlamanın da meydana geldiği tırın içerisinde bulunan sürücü yanarak can verdi.

Şanlıurfa'da feci kaza, ölü ve yaralı var Şanlıurfa'da motosiklet meşrubat yüklü kamyonet ile çarpıştı, feci kazada motosiklet sürücüsü öldü yanındaki karısı ise yaralandı.