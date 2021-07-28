Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Başkomutan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki motosiklet ile C.Y. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen M.A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü M.A., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.A.’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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