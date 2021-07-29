Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

Yangın söndürme çalışmaları, 14 arazöz, 6 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 6 helikopter, 1 uçak, 6 hizmet aracı, 5 dozer, 5 treyler, 11 teknik personel, 5 orman muhafaza memuru ve 135 yangın söndürme işçisinin katılımıyla devam ediyor.

İçmeler Mahallesine kadar ulaşan yangında alevlerin sıçradığı evlere de müdahale ediliyor.

BÖLGEDEN AYRILMAYA ÇALIŞIRKEN KAZA YAPIP ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Bölgede motosikletiyle alevlerin arasında kalan 25 yaşındaki Şahin Akdemir, bölgeden ayrılmaya çalışırken motosikletiyle kaza yaptı. Aracın devrilmesi sonucu yaralanan Akdemir, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Öte yandan bölgedeki bazı oteller, tedbir amaçlı boşaltıldı.

BAKAN PAKDEMİRLİ DE AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Marmaris’te maalesef bir canı, vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum."

Havanın kararması nedeniyle söndürme çalışmaları karadan devam ediyor. Havadan müdahalelere sabah saatlerinde devam edileceği bildirildi.

Marmaris ve Milas'ta da yangın çıktı! Muğla'nın Marmaris ve Milas ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi.