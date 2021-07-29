Olay, Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde meydana geldi. İki kardeş arasında bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce babası ile amcasını ayırmak isteyen A.Y., amcası E.Y.'nin ateşlediği pompalı tüfekle bacaklarından vuruldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken silahı ateşleyen amca E.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana'da aile dehşeti! Babasını ve kardeşini bıçaklayıp kaçtı Adana'dan korkunç bir haber geldi, babası ve kardeşi ile tartışan adam daha sonra ikisini birden bıçaklayıp kayıplara karıştı...
Sırrını öğrendi diye amcasını öldürdü Sultanbeyli'de yasak aşkının öğrenilmesi üzerine zanlı, sokak ortasında amcasını bıçaklayarak öldürdü.
Babasıyla kavga eden amcasını ayırmak isterken vuruldu
Sakarya'da meydana gelen olayda babası ile kavga eden amcasını ayırmak isteyen adam vurularak hastanelik oldu.
Olay, Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde meydana geldi. İki kardeş arasında bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce babası ile amcasını ayırmak isteyen A.Y., amcası E.Y.'nin ateşlediği pompalı tüfekle bacaklarından vuruldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken silahı ateşleyen amca E.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler : amca,kavga,haberler,vuruldu,