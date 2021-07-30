Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalıştığı fabrikadaki kadın mesai arkadaşlarına uygunsuz mesajlar attığı öne sürülen amir tazminatsız kovuldu. Haklı sebep olmaksızın iş sözleşmesine son verildiğini söyleyen amir, ödenmeyen alacaklarının bulunduğunu ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının tahsili için İş Mahkemesi'nin kapısını çaldı.

İşveren, iş yerinde amir pozisyonunda çalışan davacının kadın çalışanlara taciz içermeyen mesajlar attığı için işten çıkarıldığını, bu konuda gelen şikayetler olduğunu öne sürdü. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı her iki taraf avukatı da temyiz edince devreye Yargıtay 22. Hukuk Dairesi girdi.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Yıllar süren yargılamaya son noktayı Yargıtay koydu. Yargıtay, mesajların cinsel içerikli olmamasına rağmen taciz suçunu oluşturduğuna dikkat çekerek amirin tazminat alamayacağına hükmetti.

"RAHATSIZ ETTİĞİ VE TACİZ ETTİĞİ SABİTTİR"

Emsal nitelikteki kararda, kadın işçilere uygunsuz mesaj atan amirin tazminatsız atılması gerektiğine dikkat çekildi.

Kararda; davacının kadın mesai arkadaşlarına iş ilişkisini aşan davranışlar sergilediğinin ortada olduğu, kadın iş arkadaşlarını uygunsuz saatlerde telefonla aradığı, mesaj atarak rahatsız ettiği ve kendisine karşılık vermeyen kadın çalışanların vardiyalarını da buna göre belirlediği belirtildi.

Kadın iş arkadaşlarına gönderdiği mesajlarda uygunsuz ifadeler olmasa da söz konusu mesajlarda davacının bayan iş arkadaşını rahatsız ettiğinin ve taciz ettiğinin sabit olduğu belirtilen kararda, diğer kadın personelleri de taciz ettiğine dair duyumlar olduğu ve taciz eyleminin gerçekleşmesi için açıkça cinsel ifadeler içermesinin gerekmediği belirtildi.

Miras bekleyen akrabalara Yargıtay'dan kötü haber Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı. Karara göre, miras birinci derecedeki mirasçıların tamamı tarafından reddedilirse, ikinci derecedeki akrabalara geçemeyecek.

Yargıtay'dan emsal karar: 24 saat çalışan işçiye 4 saat mola Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin uyku ihtiyacını dinlenme süresi içerisinde gideremediği durumlarda 24 saat esaslı çalışmada ara dinlenmesinin 4 saat olarak kabul edilmesinin gerektiğine hükmetti.

Yargıtay’dan emsal karar: Sarılmaya teşebbüs cinsel taciz sayıldı Yargıtay 12. Ceza Dairesi, ‘Sen ne güzel kızsın’ diyerek genç kıza sarılmaya çalışan kişiye, ‘basit cinsel taciz’ suçundan verilen mahkumiyet kararını bozdu. Yüksek Mahkeme, sanığın, Türk Ceza Kanununun 105. Maddesinde düzenlenen ‘cinsel taciz’ suçundan hüküm giymesi gerektiğine karar verdi.