Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 14 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanuna göre, Türkiye'de beslenmesi yasak olan köpek ırklarına kısırlaştırma ve kayıt zorunluğu getirildi.

ALTI AY SÜRE VERİLDİ

Elinde cins köpek bulunduranların kayıt ve kısırlaştırma süresi 6 ay olarak belirlendi. Söz konusu yeni düzenlemenin geçici 3'üncü maddesine göre; Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini bahse konu kanun yürürlüğe girinceye kadar sahiplenmiş olanlardan, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde hayvanlarını kısırlaştıran ve buna dair belgeyle birlikte bakanlığa başvurarak kaydettirenler hakkında idari yaptırım hükümleri uygulanmayacağı hükme bağlandı.

AĞIZLIK VE TASMA ZORUNLULUĞU

14 Temmuz 2021 tarihinden önce sahiplenilen Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türleri veya bunların melezleri sahiplerince veteriner fakültelerinde veya veteriner kliniklerinde kısırlaştırılarak, tarım il ve ilçe müdürlükleri veya veteriner kliniklerinde mikroçip uygulanmasını müteakip hayvanın kısırlaştırıldığına dair belge ile birlikte Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’ne (PETVET) kaydedilecek.

Kayıt altına alınan bu tür ırklar sokak, park ve kalabalık yerlerde ağızlık ve tasma zorunluluğuna uymak zorunda kalacak. Kurallara riayet etmeyen hayvan sahiplerine ilkinde 11 bin TL ceza kesilecek. Aynı kuralı ikinci ihlal de ise 11 bin TL para cezası ve hayvanına el koyulacak.

Hayvan sahibi olanlar, hayvanlarını en yakın bakımevine bırakabilecekler. Bu hayvanların sokağa terki halinde ise 30 bin Türk lirası idarî para cezası verilecek.

Yerel yönetimler tarafından kurulan hayvan bakımevleri, bu madde uyarınca teslim edilen hayvanları kabul etmek zorundadır.

SAHİPLENMEK, BESLEMEK, SATMAK VE REKLAMINI YAPMAK YASAK

5199 sayılı kanuna eklenen geçici madde ile tehlike arz eden hayvanların belirlenmesine ilişkin bakanlıkça yapılacak düzenleme yürürlüğe konuluncaya kadar; tehlikeli kabul edilen köpek türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına 11 bin Türk lirası idarî para cezası verilecek, bu hayvanlara el konulacak ve bu hayvanlar belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek.

Bu hayvanları bu madde yürürlüğe girinceye kadar sahiplenmiş olanlardan, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde hayvanlarını kısırlaştıran ve buna dair belgeyle birlikte bakanlığa başvurarak veri tabanına kayıt ettirenler hakkında idari yaptırım hükümleri uygulanmayacak.

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