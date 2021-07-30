Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, sıcaklıkların ülke genelinde artış gösterdiği bugünlerde 3 bölge için kritik bir uyarı geldi. Uyarıya göre, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde hava sıcaklığının 5 ila 8 derece artması bekleniyor.

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

Öte yandan, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 36

İzmir: Az bulutlu ve açık 40

Adana: Az bulutlu ve açık 39

Antalya: Az bulutlu ve açık 44

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40