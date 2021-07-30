Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, sıcaklıkların ülke genelinde artış gösterdiği bugünlerde 3 bölge için kritik bir uyarı geldi. Uyarıya göre, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde hava sıcaklığının 5 ila 8 derece artması bekleniyor.
SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ
Öte yandan, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 34
İstanbul: Az bulutlu ve açık 36
İzmir: Az bulutlu ve açık 40
Adana: Az bulutlu ve açık 39
Antalya: Az bulutlu ve açık 44
Samsun: Parçalı bulutlu 30
Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40