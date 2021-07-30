Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle bahçelere yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 5 arazöz ile itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

KİRAZ İLÇESİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Öte yandan, Kiraz ilçesinde de bahçe ile orman arasındaki alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

İstanbul ve birçok kentte ormanlara giriş yasaklandı İstanbul Valisi Yerlikaya, İstanbul’da ormanlara girişin 31 Ağustos'a kadar yasaklandığını açıkladı. Aynı zamanda Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Aydın, Niğde ve Gaziantep'te de ormanlara giriş yasağı getirildi.

THK: 20 hava aracı yangınlara müdahalede bulunuyor Türk Hava Kurumu (THK) tarafından operasyonları yönetilen 20 hava aracının Manavgat'taki dahil ülkenin her bölgesinde devam eden yangınlara ara vermeden müdahalede bulunduğu bildirildi.