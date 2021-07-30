Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep’te, akrabalar arasında çıkan husumet muhtarın ölmesiyle sonuçlanmıştı. Cinayet sonrası iki aile arasındaki ilişkilerin iyice bozulmasıyla tekrardan karşı karşıya gelen şahıslar silahlı kavgaya tutuştu.

Silahlı kavgada dört çocuk babası bir adam hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın, muhtarı öldüren şahsın kardeşi olduğu öğrenildi.



ÜZERLERİNDEKİ SİLAHLARI ÇIKARTIP KARŞILIKLI SALDIRDILAR

Olay, öğe saatlerinden önce Şehitkamil ilçesi Aktoprak Jandarma Karakolu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz aylarda Şehitkamil ilçesi Karpuzkaya Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaygın’ın öldürülmesi nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki ailenin bireyleri arasında tartışma çıktı. İki grup arasındaki tartışma, ifade vermek için geldikleri Aktoprak Jandarma Karakolu yakınlarında kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki taraf da üzerlerinde taşıdıkları silahları çıkararak birbirlerine ateş etmeye başladı.

MUHTARIN YEĞENİ, KATİLİN KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Çıkan silahlı kavga esnasında bir ay önce öldürülen muhtar Mustafa Kaygın’ın yeğeni Mesut K.’nın (47) ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar, muhtarı öldüren Kenan K.’nın kardeşi Cahit K.’ya (39) isabet etti. Vücuduna isabet eden kurşunlar sonucu ağır yaralanan dört çocuk babası Cahit K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Hayatını kaybeden Cahit K.’nın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cahit K.’nın ölümüne neden olan Mesut K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 17 Haziran 2021 tarihine Şehitkamil ilçesi Karpuzkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, olay günü sabah erken saatlerde mahalleden Gaziantep’e aracıyla gitmek isteyen Karpuzkaya Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaygın’ın önüne kayınbiraderi Kenan K. ile 2 kişi çıktı. Karşı karşıya gelen husumetli iki taraf arasında tartışma başladı. Sözlü tartışma esnasında silahını çıkaran Kenan K. aracın içinde bulunan Muhtar Kaygın’a birkaç el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlar sonrası ağır yaralanan muhtar Mustafa Kaygın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Muhtara kuzen kurşunu! Bolu'da iki kuzenin miras kavgasına tutuşmasının ardından, şahıslardan biri muhtar olan kuzenini tüfekle vurarak öldürdü.