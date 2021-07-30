Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korkutan yangın bugün saat 17.30 sıralarında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Aktaş Çıkmazı Sokak'ta çıktı. İnşaat halindeki 5 katlı binanın çatısı bir anda yanmaya başladı. . Çatının cayır cayır yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.



Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.



Başakşehir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü Bahçeşehir'de bir balık restoranında çıkan ve yanındaki fidanlık alana da sirayet eden yangın söndürüldü.



Tarım ve Orman Bakanlığı yangınların son durumunu açıkladı Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı.