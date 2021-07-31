Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre; Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan yangın, bölgedeki bazı yerleşim yerlerine sıçradı.

ALEVLER EVLERE SIÇRADI

Habib-i Neccar Dağı Bağrıyanık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, bölgedeki bazı evlere sıçradı.

Olay yerine sevk edilen Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda yangın Son dakika haberine göre; Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Yangın alanları afet bölgesi ilan edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgeleri 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan ettiklerini duyurdu.