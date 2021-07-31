Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülke genelindeki yaşanan yangınlar ve hava sıcaklıklarının artması nedeniyle Eskişehir Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, 2 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında tedbir amaçlı il genelindeki ormanlara giriş-çıkışı yasakladı.

Alınan karar Eskişehir Valiliği’nin resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkındaki Yönetmelik gereğince alınan karar neticesinde Eskişehir il sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlara giriş-çıkış yapılamayacak. Karara uymayanlara ise idari para cezası uygulanacak.

Orman yangınlarında kirli iş birliği Esad rejimi istihbaratı el-Muhaberat ile terör örgütleri PKK, DHKP-C ve Acilciler militanlarının, 17 gün önce gizlice bir araya gelerek orman sabotajları için iş birliği yaptıkları belirtildi.

İstanbul ve birçok kentte ormanlara giriş yasaklandı İstanbul Valisi Yerlikaya, İstanbul’da ormanlara girişin 31 Ağustos'a kadar yasaklandığını açıkladı. Aynı zamanda Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Aydın, Niğde ve Gaziantep dahil pek çok ilde ormanlara giriş yasağı getirildi.