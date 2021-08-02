Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pes dedirten olay Malatya'da yaşandı. Bir aile arazi davası yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek şiddetlenmesi üzerine 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

TÜFEKLE ATEŞ AÇTILAR

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.N.A. (66), M.A. (42), Ö.A. (38) ile M.A. (56) ve B.A. (24) arasında arazi meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada tüfekle açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine isabet alan Mehmet Alparğu ile Berat Alparğu (24) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüphelilerden O.N.A.'yı (66) yakalayarak gözaltına alırken, diğer şüpheli Ö.A. ise kaçarak izini kaybettirdi.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Alparğu (56), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı B.A.'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin kaçan şüpheli Ö.A.'yı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Akrabalar arazi yüzünden çatıştı:1 ölü, 7 yaralı Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen olayda akrabaların arazi anlaşması yüzünden girdiği çatışmada 1 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı.

Arazi anlaşmazlığında büyük kavga: Ölü ve yaralı var Malatya'nın Hekimhan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan sopalı, bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.