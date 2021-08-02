Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay Küçükçekme Kanarya Mahallesi Flaman Caddesi'nde gerçekleşti. Bir kadın arabasındaki bebeğiyle birlikte alışveriş yapmak için markete geldi. Bebek arabasını cadde üzerinde bırakan kadın dükkana girmek istedi.

Bu sıra içinde çocuğun bulunduğu bebek arabası bir anda hareket etti.

ANNE ŞAŞKINLIKTAN DONA KALDI

Arabanın caddede yokuş aşağı gittiğini gören kadın olduğu yerde dona kaldı.

Orada bulunan bir kişi ise, koşarak kayan bebek arabasını bir hamleyle yakaladı.

Arabayı son anda yakalayan şahıs, çocuğu annesine getirdi. O sırada oradan bir aracın geçmemesiyle olası bir facianın önüne geçilirken yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bebek arabasının düştüğünü gören araç son anda durdu Bağcılar’da annesinin marketin önünde bıraktığı bebek, içinde bulunduğu arabasıyla birlikte yola düştü. Park için kaldırıma yanaşan sürücünün bebeği görüp son anda durduğu olay, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bebek arabasını elinden kaçırdı, yürekler ağza geldi İstanbul Pendik’te düzenlenen 3. Bisiklet Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde anne-bebek yarışında devrilen bebek arabasından düşen çocuğa ilk müdahaleyi ise Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin yaptı.