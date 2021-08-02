Kaza saat 19.00 sıralarında Adıyaman-Malatya karayolunda Çelikhan ilçesine bağlı Subatan geçidi mevkiinde meydana geldi. Burak Timuçin idaresindeki 06 KH 602 plakalı Honda marka otomobil, A.D. idaresindeki 44 AB 321 plakalı Hyundai marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Antalya'da havaalanına giden tur otobüsü kaza yaptı, 3 ölü var Antalya'da havaalanına giden tur otobüsü kaza yaptı, ilk belirlemelere göre 3 ölü var.
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Nuray Doğan ve Zeynep Bakırcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 5 kişi ise Malatya'daki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 06 KH 602 plakalı aracın sürücüsü Burak Timuçin de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanedeki diğer yaralıların da durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Malatya'da feci kaza: 3 ölü 4 de yaralı var
Malatya-Adıyaman karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü 4 kişi de yaralandı.
Kaza saat 19.00 sıralarında Adıyaman-Malatya karayolunda Çelikhan ilçesine bağlı Subatan geçidi mevkiinde meydana geldi. Burak Timuçin idaresindeki 06 KH 602 plakalı Honda marka otomobil, A.D. idaresindeki 44 AB 321 plakalı Hyundai marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
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