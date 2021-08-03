Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acı olay Adana'da meydana geldi. Sıcak havadan bunalarak sulama kanalına giren 16 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Dünden beri kendisinden iyi bir haber bekleyen ailesi acı sonla yıkıldı. Talihsiz çocuğun cesedi bugün sudan çıkarıldı.

YAKINLARI SUDAN ÇIKARDI

Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında dün kaybolan Suriye uyruklu Ahmet Abeci'nin (16) cesedi, yakınları tarafından Ali Hocalı Mahallesi Yüreğir Hidroelektrik Santrali civarında bulundu.

Abeci'nin cansız bedenini sudan çıkartan yakınları, durumu polise bildirdi.

BABASI OĞLUNUN BAŞINDA KUR'AN DİNLEDİ

Çocuğun babası Salih Abeci (46), oğlunun cesedi önünde, ekipler olay yerine sevk edilene kadar cep telefonundan Kur'an-ı Kerim dinledi.

İncelemenin ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Dün, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında kaybolan Suriye uyruklu Ahmet Abeci'yi bulmak için çalışma başlatılmıştı.

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