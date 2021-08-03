Çanakkale’nin Eceabat ilçe açıklarında geçtiğimiz Pazar günü saat 09.30 sıralarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu yelkenli tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayınca yardım talebinde bulundu.
Yardım çağrısı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, içerisinde 63 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini kurtardı.
Düzensiz göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Ankara'da 63 düzensiz göçmen yakalandı Başkentte yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirtilen Afganistan uyruklu 63 düzensiz göçmen yakalandı.
Akdeniz açıklarında 117 düzensiz göçmen kurtarıldı Tunus Savunma Bakanlığı, Akdeniz kıyısında bulunan Safakes açıklarında Avrupa'ya geçmeye çalışan 117 düzensiz göçmeni kurtardığını duyurdu.