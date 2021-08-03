Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Köyceğiz’de perşembe günü başlayan yangın büyüyerek devam ediyor. Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği yangınla mücadele, hava şartları ve zorlu arazi nedeniyle güçlükle sürüyor. Türkiye’nin birçok noktasından belediyelere ait ekiplerin bölgeye geldiği ve yangın söndürme çalışmalarına katıldığı öğrenildi.

Uçak, helikopter ve birçok orman işçisi ile arasözün yanı sıra sivil halk, Yayla, Zeytinalanı, Pınarköy ve Çayhisar’daki beş noktada devam eden yangına müdahale ediyorlar.

İKİ MAHALLE BOŞALTILIYOR

Köyeğiz Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yangına havadan 2 uçak ve 3 helikopter ile müdahalede bulunulduğunu açıkladı. Kaymakamlık ayrıca Kavacık ve Çayhisar Mahallelerinin tedbir amaçlı boşaltıldığını duyurdu.

145 yangın kontrol altında, 9 yangın devam ediyor Türkiye’nin birçok noktasında başlayan orman yangınlarından 145’i kontrol altına alındı. Bakan Pakdemirli, Denizli Buldan güney yangınının da kontrol altına alındığını açıkladı. Isparta, Denizli, Muğla ve Antalya'daki 9 yangını kontrol altına alma çalışmaları ise devam ediyor.

Bakan Koca, yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı Sağlık Bakanı Koca, orman yangınlarına ilişkin verdiği bilgilerde, yangından etkilenen vatandaşlardan Antalya'da 11, Muğla'da ise 36 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.