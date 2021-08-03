Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliği tarafından orman yangınlarını önlemek amacıyla alınan karar doğrultusunda Aydos Ormanı’nda polis helikopteri, TOMA ve drone destekli denetim gerçekleştirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yunus polisleri, zabıta ekipleri, çevik kuvvet ekipleri ve Kartal Belediyesi zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde Aydos Ormanı, olası orman yangını ve terör örgütleri tarafından kundaklanma ihtimaline karşı drone ile havadan görüntülenerek kontrol edildi.

VATANDAŞLARA BROŞÜR DAĞITILDI

Denetimde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmazken ekipler tarafından mesire alanında bulunan vatandaşlara orman yangınlarına karışı bilgilendirici broşürler dağıtılarak uyarılarda bulunuldu.