Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elvanpazarcık beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde motosikletiyle M.S. (23) ve B.O. (16) isimli şahıslar kazaya karıştı.

ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekiplerinin titiz inceleme sonrasında iki şahısın üzerlerinde bin 530 gram toz esrar ele geçirildi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından M.S. ve B.O. hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Aranıyordu, uyuşturucu ile yakalandı Kütahya'da, Motosikletli Polis Timleri'nce parkta yapılan GBT sorgulamasında arama kaydı bulunan bir şahsın üzerinde 0,18 gram metamfetamin ele geçirildi.

Otların arasında uyuşturucu yakalandı Samsun'da otların arasında uyuşturucu madde yakalandı.